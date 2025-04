DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Robert Ottel zum CEO der Rosenbauer International AG bestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rosenbauer International AG: Ad hoc - Robert Ottel zum CEO der Rosenbauer International AG bestellt

Leonding (pta000/10.04.2025/19:45 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat in seiner heutigen Sitzung Mag. DI Robert Ottel, MBA zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Rosenbauer International AG bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Mag. Sebastian Wolf, der aus dem Konzern ausscheidet. Robert Ottel wird sein Mandat als Vorstandsvorsitzender am 22. April 2025 antreten. Seine Bestellung erfolgt auf drei Jahre.

