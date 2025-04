DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Robert Ottel zum CEO der Rosenbauer International AG bestellt

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat in seiner heutigen Sitzung Robert Ottel zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Rosenbauer International AG bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Sebastian Wolf, der aus dem Konzern ausscheidet. Robert Ottel wird ab 22. April 2025 sein Mandat als Vorstandsvorsitzender antreten. Die Bestellung erfolgt für eine Periode von drei Jahren.

Christian Reisinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Rosenbauer International AG: "Mit Robert Ottel haben wir für Rosenbauer einen erfahrenen Topmanager gewonnen, der über langjährige Industrieexpertise und Führungserfahrung bei einem Global Player verfügt. Gemeinsam mit den neuen Eigentümern und einem bewährten Vorstandsteam wird er Rosenbauer zurück auf Wachstumskurs bringen. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir Herrn Ottel für diese Aufgabe begeistern konnten und bedanken uns bei Herrn Wolf, der das Unternehmen in einer schwierigen Phase übernommen und eine starke operative Verbesserung eingeleitet hat, für seine Leistung."

Robert Ottel: "Rosenbauer ist ein hervorragendes Industrieunternehmen mit einer ausgewiesenen Exzellenz und einer globalen Führungsposition im Bereich der Feuerwehren. Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat für das Vertrauen. Ich freue mich sehr auf meine neue Funktion als CEO und darauf, das Unternehmen gemeinsam mit den neuen und bisherigen Kernaktionären strategisch weiterzuentwickeln und die Basis für weiteres Wachstum und zukünftigen Erfolg für diesen globalen Innovations- und Technologieführer zu legen."

Robert Ottel startete seine Karriere 1997 bei der voestalpine AG als Teilnehmer des konzerneigenen weltweiten Entwicklungsprogramms "High Mobility Pool". Er bekleidete verschiedene Managementpositionen und wechselte 2001 in die Führung der damaligen Automotive Division. Als Chef dieser Division wurde Ottel 2004 auch Mitglied des Konzernvorstandes der voestalpine AG; nach zwei Jahren als Divisionsverantwortlicher wurde er 2005 zum CFO des Gesamtkonzerns bestellt. Aus dieser Funktion ist er am 31. März 2024 nach 19 Jahren als Finanzvorstand (CFO) auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Ottel studierte Maschinenbau an der TU Wien sowie Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien und absolvierte ein General MBA-Programm an der LIMAK. Er ist Mitglied des Aufsichtsrates der Melecs Holding.

Sebastian Wolf war seit 2008 für die Rosenbauer International AG tätig und gehörte seit 2017 dem Konzernvorstand an. Er verantwortete zunächst in seiner Rolle als CFO die Finanzagenden. Seit 2022 war Wolf Vorstandsvorsitzender. In seine Funktionsperiode fallen die strategische Neuausrichtung des Rosenbauer Konzerns ab 2022 sowie die operative und bilanzielle Restrukturierung der Unternehmensgruppe. Sebastian Wolf übergibt den Rosenbauer Konzern mit einem operativen Rekordergebnis von rund 65 Mio. Euro und einem sehr positiven Ausblick für die kommenden Jahre.

