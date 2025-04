Der Immobilienwert verzeichnet eine 30-prozentige Kurssteigerung im Jahresvergleich, während Experten unterschiedliche Prognosen abgeben und ein KGV von 6,57 für 2025 erwartet wird.

Die Aroundtown-Aktie verzeichnet trotz jüngster Kursschwäche eine beachtliche Jahresperformance. Mit einem Plus von 30,92% gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte das Immobilienunternehmen Anlegern eine deutliche Wertsteigerung bieten, wie aktuelle Daten vom 10. April 2025 bestätigen. Der Kurs notierte zuletzt bei 2,363 Euro, was einen minimalen Rückgang von 0,04% zum Vortag darstellt.

Bemerkenswert ist die langfristige Entwicklung: Mit einem Abstand von 36,18% zum 52-Wochen-Tief von 1,73 Euro (April 2024) zeigt die Aktie ein solides Wachstum über die letzten zwölf Monate. Allerdings liegt der Kurs noch immer 26,21% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 3,20 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben gespalten in ihrer Bewertung

Die Einschätzungen der Experten zu Aroundtown fallen unterschiedlich aus. Von 17 beobachtenden Analysten halten sich bullische und neutrale Stimmen mit jeweils 35,3% die Waage, während 29,4% bearish eingestellt sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,90 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 23,3% impliziert.

Besonders hervorzuheben ist die jüngste Analyse von Warburg Research vom 8. April 2025, die ihre Kaufempfehlung für die Aroundtown-Aktie bestätigt hat. Dies steht im Kontrast zu den kurzfristigen technischen Indikatoren, die eine gewisse Schwäche zeigen: Der Kurs liegt aktuell 7,55% unter dem 50-Tage-Durchschnitt und 8,25% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Fundamental weist Aroundtown für 2025 ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,57 auf, was im Branchenvergleich als attraktiv gilt. Die fundamentalen Stärken des Unternehmens liegen vor allem in den hohen Gewinnmargen und der attraktiven Bewertung gemessen am Unternehmensgewinn.

