Der japanische Technologieinvestor verzeichnet einen Jahresverlust von über 30% und eine hohe Volatilität, während Experten weiterhin ein beträchtliches Aufwärtspotenzial sehen.

Die SoftBank Group-Aktie präsentiert sich am 11. April 2025 weiterhin in schwieriger Verfassung. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg von 4,38% auf 41,16 Euro im frühen Handel konnte sich der Kurs nicht behaupten und fiel im Tagesverlauf deutlich um 5,36% auf 41,74 Euro. Damit setzt sich die negative Tendenz der vergangenen Wochen fort, wobei die Aktie in den letzten 30 Tagen bereits über 12% an Wert eingebüßt hat. Besonders alarmierend: Mit einem Jahresverlust von mehr als 30% seit Anfang 2025 und einem Abstand von über 43% zum 52-Wochen-Hoch von 68,57 Euro (Juli 2024) bleibt die Aktie des japanischen Technologieinvestors unter erheblichem Druck.

Anleger finden derzeit kaum Grund zur Freude, obwohl der Kurs aktuell nur knapp über dem erst kürzlich markierten 52-Wochen-Tief von 38,35 Euro (4. April 2025) notiert. Die hohe Volatilität von annualisierten 71,27% verdeutlicht die nervöse Marktstimmung rund um das Unternehmen von Gründer Masayoshi Son.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche zeigen sich Analysten überraschend positiv. Von 15 Experten empfehlen 11 die Aktie zum Kauf (73,3%), während die übrigen vier eine Halteposition befürworten. Besonders bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 11.161,60 JPY rund 65% über dem aktuellen Niveau - ein enormes Aufwärtspotenzial nach Einschätzung der Fachleute. Allerdings signalisieren die stark divergierenden Kursziele (zwischen 8.000 und 15.200 JPY) erhebliche Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Die fundamentale Situation erscheint dabei zwiespältig: Einerseits scheint das Unternehmen angesichts seines Nettovermögenswerts unterbewertet, andererseits offenbart das negative KGV von -56,66 aus 2024 die Herausforderungen des diversifizierten Technologieinvestors. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 60 Milliarden Euro bleibt SoftBank trotz aller Turbulenzen ein Schwergewicht im globalen Technologiesektor - allerdings eines mit erheblichen Bewertungsschwankungen.

