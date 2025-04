Der Technologiekonzern aus Singapur verzeichnet einen Kursrückgang von 3,5%, behält jedoch eine beeindruckende Jahresperformance bei steigenden Gewinnprognosen.

Die Sea Aktie hat am 11. April 2025 ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt und notiert am Vormittag mit einem Minus von 3,50 Prozent bei 99,40 EUR. Damit setzt sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort - allein im letzten Monat büßte das in Singapur ansässige Technologieunternehmen 13,45 Prozent ein. Bemerkenswert bleibt jedoch die Jahresperformance: Trotz der jüngsten Rückgänge liegt die Aktie immer noch 90,21 Prozent über dem Vorjahreswert und mehr als doppelt so hoch wie das 52-Wochen-Tief vom 15. April 2024 bei 49,60 EUR.

Der aktuelle Kursrückgang erfolgt trotz einer überwiegend bullischen Einschätzung von Analysten. Von 34 Experten, die Sea beobachten, empfehlen 91,2 Prozent den Kauf der Aktie, während lediglich 8,8 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 156,47 USD deutlich über dem aktuellen Niveau und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von über 35 Prozent.

Fundamentaldaten sprechen für langfristiges Potenzial

Die Fundamentaldaten des Technologiekonzerns, der mit seinen drei Kerngeschäftsbereichen Garena (Gaming), Shopee (E-Commerce) und SeaMoney (Finanzdienstleistungen) in Südostasien aktiv ist, zeigen ein differenziertes Bild. Positiv hervorzuheben ist das prognostizierte starke Umsatzwachstum sowie die solide finanzielle Situation, die dem Unternehmen erheblichen Spielraum für Investitionen bietet. Der Gewinn pro Aktie soll laut Analystenprognosen in den kommenden Jahren deutlich steigen.

Auf der anderen Seite erscheint die Bewertung mit einem aktuellen KGV von 118,30 und einem KUV von 3,13 recht hoch. Dies könnte ein Grund für die jüngste Korrektur sein, nachdem die Aktie Anfang März 2025 mit 135,80 EUR ein neues 52-Wochen-Hoch markiert hatte. Seither hat das Papier über 26 Prozent an Wert eingebüßt und notiert aktuell wieder in der Nähe der 200-Tage-Linie.

