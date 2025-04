Die US-Großbank veröffentlicht ihre Quartalsbilanz inmitten wachsender Konjunkturbedenken und interner Zurückhaltung bei politisch sensiblen Themen.

Die Finanzwelt blickt gespannt auf JPMorgan. Am 11. April legt die US-Großbank ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Traditionell eröffnen die Banken damit die Berichtssaison in den USA - diesmal allerdings vor dem Hintergrund spürbar wachsender Sorgen um die Konjunktur.

Was wird also von dem Finanzriesen erwartet? Die Wall Street rechnet im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,66 Dollar. Das wäre durchaus eine Steigerung gegenüber den 4,44 Dollar, die im Vorjahresquartal in den Büchern standen. Beim Umsatz werden aktuell 43,01 Milliarden Dollar prognostiziert. Diese Zahlen sind nicht nur für JPMorgan selbst wichtig, sie gelten als wichtiger Pulsfühler für den gesamten Sektor.

Brisante Töne aus dem Inneren?

Neben den reinen Geschäftszahlen sorgte zuletzt allerdings eine interne Angelegenheit für Gesprächsstoff. Michael Cembalest, ein erfahrener Investmentstratege des Hauses, ließ durchblicken, dass er sich bei öffentlichen Kommentaren zu US-Zöllen bewusst zurückhält. Das ist doch mal interessant.

In einem Web-Seminar mit dem Titel "The 2025 Tariff Shock" am 7. April deutete er an, nicht seine volle Meinung zu äußern. Der Grund? Offenbar Sorge vor negativen Auswirkungen für Kollegen und die Bank selbst in einem Klima, in dem Meinungsäußerungen genauestens beäugt werden. Schon ein Bericht vom 2. April, betitelt "Redacted", enthielt auffällig geschwärzte Textpassagen zu dem Thema.

Diese ungewöhnliche Vorsicht im eigenen Haus wirft Fragen auf. Sie passt irgendwie zur allgemeinen Nervosität, die derzeit nicht nur mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen zu spüren ist. Am Ende zählen aber die Fakten: Die Ergebnisse am 11. April werden zeigen, wie robust sich das Geschäft tatsächlich entwickelt hat.

