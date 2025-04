Der angeschlagene Cloud-Datenbankspezialist verzeichnet kurzfristige Kursgewinne, kämpft jedoch weiterhin mit Bewertungsproblemen und beunruhigenden Insider-Verkäufen.

Nach einer langen Durststrecke konnte die MongoDB Aktie am Mittwoch endlich wieder einen Lichtblick verzeichnen. Der Kurs des Cloud-Datenbankanbieters legte kräftig zu und erreichte 153,96 Euro, was Anlegern nach Wochen des Niedergangs etwas Erleichterung verschaffte. Dieser Aufschwung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Aktie erst am 8. April ihr 52-Wochen-Tief von 133,20 Euro erreicht hatte. Allerdings ist die Erholung im größeren Kontext zu betrachten: Seit Jahresbeginn hat das Papier immer noch über 40 Prozent an Wert verloren.

Seit dem Höchststand von 358,75 Euro Ende April 2024 befindet sich die MongoDB Aktie in einem steilen Abwärtstrend und notiert aktuell mehr als 60 Prozent unter diesem Niveau. Der aktuelle Kurs von 141,90 Euro (Stand: 11. April, 12:33 Uhr) zeigt, dass die Erholung vom Mittwoch bereits wieder teilweise aufgezehrt wurde, mit einem Tagesverlust von 1,27 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss.

Insider-Verkäufe beunruhigen Anleger

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen jüngste Berichte über Insider-Verkäufe bei MongoDB. Führungskräfte, darunter Entwicklungschef Dev, haben in letzter Zeit Aktien des Unternehmens veräußert, was bei Anlegern Besorgnis auslöst. Diese Entwicklung fällt in eine Phase, in der das Unternehmen mit einer hohen Bewertung zu kämpfen hat - das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2025 wird mit 11,52 angegeben, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten zeigen sich Analysten weiterhin überwiegend positiv gestimmt. Von 40 Analysten empfehlen rund 73 Prozent die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 293,31 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Niveau, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Allerdings gehen die Einschätzungen stark auseinander - die Kursziele reichen von 180 bis 520 US-Dollar, was die Unsicherheit bezüglich der künftigen Entwicklung widerspiegelt.

