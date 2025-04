Zwei Vorstandsmitglieder des Automobilzulieferers wurden mit umfangreichen Anteilspaketen im Rahmen eines langfristigen Anreizprogramms honoriert.

Was tut sich in der Chefetage von ElringKlinger? Es gab Bewegung bei den Aktienpaketen der Vorstände. Gleich zwei Mitglieder der Führungsebene haben am 10. April 2025 neue Anteile am Unternehmen erhalten.

Konkret hat Vorstand Thomas Jessulat ein Aktienpaket im Wert von knapp 355.000 Euro bekommen. Pro Aktie wurde dabei ein Wert von 4,6933 Euro angesetzt.

Am selben Tag erhielt auch sein Vorstandskollege Reiner Hartmut Drews Aktien im Rahmen dieser Aktion. Sein Paket hat einen Wert von rund 241.000 Euro, ebenfalls basierend auf dem Kurs von 4,6933 Euro je Anteil.

Woher stammen diese Aktienpakete? Laut den offiziellen Meldungen sind die Anteile Teil der variablen Vorstandsvergütung, genauer gesagt des langfristigen Anreizprogramms "Long Term Incentive II". Ein nicht unwichtiges Detail: Die Vorstände können die Papiere nicht sofort wieder zu Geld machen. Es gilt eine Haltefrist von vier Jahren, was zumindest ein mittelfristiges Bekenntnis zum Unternehmen signalisiert.

