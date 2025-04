Der Schweizer Industriekonzern verzeichnet nach Erreichen des Jahreshochs eine deutliche Korrekturphase, während Experten weiterhin Potenzial mit einem Kursziel von 166,86 CHF sehen.

Der Industriekonzern Sulzer erlebt derzeit eine Korrekturphase, nachdem die Aktie im gestrigen Handel bereits mit gemischter Tendenz zeigte. Nach einem positiven Donnerstag mit einem deutlichen Plus von 5,5 Prozent auf 129,80 CHF, gab der Kurs am Freitag im Tagesverlauf wieder nach. In der SIX SX-Sitzung rutschte die Sulzer-Aktie am Mittag um 2,0 Prozent auf 127,20 CHF ab, während sie am Nachmittag weiterhin mit negativen Vorzeichen notierte und um 0,9 Prozent auf 128,60 CHF fiel.

Die aktuelle Schwächephase reiht sich ein in eine breitere Korrektur seit Ende März. Nachdem die Aktie am 25. März 2025 ihr 52-Wochen-Hoch bei 166,20 CHF erreicht hatte, verlor das Papier innerhalb kurzer Zeit erheblich an Wert. Der Abstand zum Jahreshoch beträgt mittlerweile beachtliche 21,9 Prozent, während die Aktie auf Monatssicht sogar um 18,26 Prozent eingebrochen ist.

Fundamentaldaten und anstehende Termine im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sulzer ?

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleiben die Analysten mehrheitlich optimistisch für den Schweizer Maschinenbauer. Von sechs befragten Experten empfehlen vier die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 166,86 CHF deutlich über dem aktuellen Kursniveau und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von über 28 Prozent. Bemerkenswert ist allerdings die große Spannweite der Kursziele - sie reichen von 89,00 CHF bis zu 205,00 CHF, was auf unterschiedliche Einschätzungen der zukünftigen Geschäftsentwicklung hindeutet.

Für Anleger stehen in den kommenden Wochen wichtige Termine an: Am 21. April werden die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 erwartet, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 23. April. Das in der Oberflächentechnologie und im Pumpenbau tätige Unternehmen weist mit einem KGV von 13,45 für 2025 eine moderate Bewertung auf und überzeugte in der Vergangenheit häufig mit Ergebnissen über den Analystenschätzungen. Das MSCI ESG-Rating des Unternehmens liegt mit "AA" im oberen Bereich, was auf eine gute Nachhaltigkeitsbewertung hindeutet.

Anzeige

Sulzer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sulzer-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Sulzer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sulzer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sulzer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...