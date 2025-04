Drei Vorstandsmitglieder des Halbleiterriesen erhielten umfangreiche Aktienpakete im Rahmen von Vergütungsprogrammen und tätigten anschließend steuerbedingte Verkäufe.

Bei der Infineon Technologies AG gab es am 11. April 2025 auffällige Bewegungen im Management-Depot. Gleich drei Vorstandsmitglieder waren an diesem Tag in Aktientransaktionen involviert: Andreas Urschitz, Dr. Rutger Wijburg und Dr. Sven Schneider. Die Geschäfte umfassten sowohl den Erhalt von Aktienpaketen als auch Verkäufe.

Aktien für den Vorstand

Im Rahmen von Aktienvergütungsprogrammen (Restricted Stock Unit und Performance Share Plans) erhielten die Manager signifikante Aktienpakete. Andreas Urschitz wurden Papiere im Wert von 224.235,40 Euro übertragen. Dr. Rutger Wijburg erhielt Aktien im Gegenwert von 166.837,60 Euro, während Dr. Sven Schneider ein Paket im Wert von stolzen 599.827,87 Euro eingebucht bekam.

Diese Übertragungen erfolgten rechnerisch zu einem Kurs von 24,455819 Euro je Aktie und fanden außerhalb eines regulären Handelsplatzes statt. Ein üblicher Vorgang bei solchen Vergütungsbestandteilen.

Steuerliche Verkäufe folgen prompt

Doch Zuteilungen von Aktienpaketen ziehen oft steuerliche Pflichten nach sich. Wenig überraschend also, dass zwei der Vorstände direkt im Anschluss Teile der erhaltenen Aktien wieder auf den Markt warfen. Andreas Urschitz verkaufte über den Handelsplatz Xetra Anteile im Wert von 108.363,73 Euro.

Auch Dr. Rutger Wijburg veräußerte über Xetra Aktien. Sein Verkauf hatte ein Volumen von 80.655,29 Euro. Beide Verkäufe dienten explizit der Deckung von Steuern und Gebühren, die durch die Aktienzuteilungen anfielen. Der Verkaufspreis entsprach mit 24,455819 Euro exakt dem Wertansatz bei der Zuteilung.

Solche Transaktionen sind zwar Standardprozeduren bei aktienbasierten Vergütungen. Dass hier aber an einem Tag Vorstandspositionen im Wert von zusammengerechnet fast einer Million Euro übertragen und davon knapp 190.000 Euro direkt wieder verkauft werden, liefert dem Markt zumindest Gesprächsstoff.

Der Halbleiterkonzern Infineon Technologies AG hat seinen Sitz in Neubiberg bei München. Die aktuellen Insidertransaktionen beleuchten primär die Mechanismen der Managementvergütung bei dem DAX-Unternehmen.

