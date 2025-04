Der Bremer Raumfahrtspezialist verzeichnet trotz leichtem Tagesverlust beeindruckende Jahresperformance von über 50% und festigt Position bei ESA-Projekten.

Die Aktie des Bremer Raumfahrt- und Technologieunternehmens OHB SE verzeichnete am Freitag einen Rückgang von 2,39 Prozent auf 73,40 Euro. Dieser Kursrückgang folgt auf eine bemerkenswerte Rallye der vergangenen Wochen, in denen die Aktie binnen sieben Tagen um fast 12 Prozent zulegen konnte. Das Wertpapier des europäischen Satelliten- und Raumfahrtspezialisten hat seit Jahresbeginn 2025 einen beeindruckenden Anstieg von 52,92 Prozent erzielt und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Technologiewerte. Trotz der aktuellen Kurskorrektur notiert die OHB-Aktie weiterhin 72,71 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 42,50 Euro aus dem August 2024.

Starke Position im europäischen Raumfahrtsektor

Die positive Entwicklung der OHB-Aktie spiegelt die gefestigte Marktposition des Unternehmens im europäischen Raumfahrtsektor wider. Als einer der Hauptauftragnehmer für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) profitiert OHB von langfristigen Verträgen, die dem Unternehmen Stabilität und Planungssicherheit bieten. Die aktuellen Projektbeteiligungen am Galileo-Navigationssystem und am Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm sichern dem Bremer Unternehmen einen kontinuierlichen Auftragsfluss. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,42 Milliarden Euro hat sich OHB fest im Mittelstandssegment etabliert und gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit bei institutionellen Investoren, die im Bereich Raumfahrttechnologie Engagement suchen.

