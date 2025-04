Der Technologiekonzern verzeichnet trotz Jahresschwäche eine bemerkenswerte Kurserholung, während Experten weiterhin großes Potenzial bei günstiger Bewertung sehen.

Die Dell Technologies Aktie setzt ihre Erholungsrally fort und legte am Freitag um weitere 3,74 Prozent auf 73,20 Euro zu. Damit konnte der Technologiekonzern innerhalb der letzten sieben Handelstage einen beachtlichen Kursanstieg von 11,84 Prozent verzeichnen, nachdem die Aktie am 4. April 2025 mit 65,45 Euro ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz einer anhaltenden Schwächephase seit Jahresbeginn - auf Sicht von zwölf Monaten steht immer noch ein deutliches Minus von 36,69 Prozent zu Buche.

Die Kurserholung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Analysten ihre Einschätzungen zum Unternehmen anpassen. Am 8. April senkten mehrere Experten ihre Kursziele für Dell, halten aber überwiegend an ihren Kaufempfehlungen fest. Von 24 Analysten raten derzeit 87,5 Prozent zum Kauf der Aktie, während nur 12,5 Prozent eine neutrale Haltung einnehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 130,63 Euro noch immer deutlich über dem aktuellen Niveau.

Fundamentale Bewertung spricht trotz Kurskorrektur für den Wert

Aus fundamentaler Sicht erscheint Dell Technologies nach dem starken Kursrückgang attraktiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr 2025 liegt bei lediglich 5,66 - weit unter dem vom Unternehmen selbst angegebenen KGV von 16,34. Auch andere Kennzahlen deuten auf eine günstige Bewertung hin: Der Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt aktuell nur 0,27, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 5,75 ebenfalls im niedrigen Bereich liegt.

Bemerkenswert ist zudem, dass Dell Technologies weiterhin Dividenden ausschüttet. Zuletzt zahlte das Unternehmen am 22. Januar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,45 US-Dollar je Aktie. Die positive Einschätzung der meisten Analysten basiert offenbar auf der soliden Fundamentalsituation und der Tatsache, dass das Unternehmen bei Gewinnveröffentlichungen regelmäßig die Erwartungen übertrifft. Trotz der jüngsten Kurszielanpassungen nach unten bleibt das Aufwärtspotenzial laut Analystenkonsensziel bei über 65 Prozent.

