Der Finanzdienstleister erhält Bußgeld von 40 Millionen Dollar wegen Compliance-Defiziten und verzeichnet einen dramatischen Wertverlust seit Jahresbeginn.

Die Block-Aktie zeigt am 11. April 2025 mit einem minimalen Plus von 0,26% auf 47,33 Euro kaum Bewegung, während das Unternehmen mit regulatorischen Problemen zu kämpfen hat. Der Zahlungsdienstleister muss eine empfindliche Strafe von 40 Millionen Dollar zahlen, nachdem die New Yorker Finanzbehörden schwerwiegende Mängel im Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm festgestellt haben. Diese Nachricht belastet den ohnehin angeschlagenen Kurs, der in den letzten 30 Tagen bereits 7,85% an Wert eingebüßt hat und seit Jahresbeginn sogar um besorgniserregende 44,05% gefallen ist.

Analysten werden vorsichtiger

Auch bei den Experten macht sich zunehmend Skepsis breit. BMO Capital hat das Kursziel für die Block-Aktie auf 80 US-Dollar gesenkt, hält aber am Outperform-Rating fest. Diese Anpassung reiht sich in einen besorgniserregenden Trend ein: In den vergangenen vier Monaten wurden die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deutlich nach unten korrigiert. Besonders alarmierend erscheint die Tatsache, dass Block derzeit nur knapp über seinem 52-Wochen-Tief notiert, das erst vor wenigen Tagen am 8. April bei 44,80 Euro markiert wurde. Vom 52-Wochen-Hoch von 94,10 Euro, erreicht im Dezember 2024, ist die Aktie inzwischen fast 50 Prozent entfernt.

