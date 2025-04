Der Medizintechnikhersteller verzeichnet erhebliche Kursverluste und erreicht neue Tiefststände, während die Experten trotz Insiderverkäufen weiterhin optimistisch bleiben.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Becton Dickinson befindet sich in einem besorgniserregenden Abwärtstrend. Am gestrigen Handelstag schloss der Wert mit einem Minus von 2,89 Prozent bei 175,28 Euro und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Tief. Innerhalb des letzten Monats hat das Papier bereits 17,10 Prozent an Wert verloren, während die Jahresbilanz mit einem Minus von über 22 Prozent ebenfalls düster ausfällt. Bemerkenswert ist der massive Abstand zum 52-Wochen-Hoch - die Aktie notiert aktuell etwa 44 Prozent unter diesem Höchststand. Der negative Trend zeigt sich auch im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten: Mit fast 18 Prozent unter der 200-Tage-Linie deutet alles auf einen intakten Abwärtstrend hin.

Interne Verkäufe und anstehende Quartalszahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Becton ?

Für zusätzliche Verunsicherung sorgte kürzlich ein Insiderverkauf: Michael David Garrison, Executive Vice President und Präsident des Medical-Segments bei Becton Dickinson, trennte sich von Unternehmensaktien im Wert von 94.497 US-Dollar. Solche Insidertransaktionen werden von Marktteilnehmern oft kritisch beobachtet. Anleger richten ihren Blick nun auf den 1. Mai, wenn das Unternehmen seine Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlichen wird. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Analysten überwiegend optimistisch: Von 17 Experten empfehlen 76,5 Prozent die Aktie zum Kauf, während das durchschnittliche Kursziel bei 275,03 US-Dollar liegt - deutlich über dem aktuellen Niveau. Allerdings wurden die Gewinnerwartungen in den letzten Monaten spürbar nach unten korrigiert, und das hohe KGV von rund 29,5 deutet auf eine ambitionierte Bewertung hin.

Anzeige

Becton-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Becton-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Becton-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Becton-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Becton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...