Der Tabakkonzern überzeugt mit aktionärsfreundlicher Strategie und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kernmärkte und Produktinnovationen.

Die Aktie von Imperial Brands zeigte sich gestern stark. Mit einem Plus von 2,87 Prozent schloss der Titel bei 33,70 Euro. Damit rückt das erst kürzlich markierte 52-Wochen-Hoch von 34,79 Euro wieder in greifbare Nähe.

Milliardenschwere Rückflüsse geplant

Was steckt hinter der Stärke? Das Unternehmen setzt auf sein Kerngeschäft und disziplinierte Investitionen. Besonders die Aktionärsfreundlichkeit scheint zu überzeugen: Ein langfristiges Aktienrückkaufprogramm läuft bis 2030. Zusammen mit Dividenden sollen so erhebliche Mittel an die Anteilseigner zurückfließen. Der Kurs liegt gut 15 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt - ein klares Signal für den Aufwärtstrend.

Neue Produkte als Treiber?

Wie geht es weiter? Imperial Brands erwartet moderates Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fokus liegt weiter auf den Hauptmärkten wie Großbritannien, USA und Deutschland. Gleichzeitig investiert man in neue Produkte wie Blu Vapes und Zone Nikotinbeutel. Auch kleinere Zukäufe sind denkbar.

