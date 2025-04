Der Göttinger DAX-Konzern verzeichnete trotz Jahresverlust einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 8% binnen zwei Tagen, während Experten weiterhin Potenzial sehen.

Der Wert des Göttinger Pharmazulieferers Sartorius konnte sich in den letzten Handelstagen deutlich vom 52-Wochen-Tief erholen. Am Freitag legte die Aktie um beachtliche 5,01% zu und schloss bei 188,13 Euro. Damit setzte das Papier seine positive Entwicklung fort und verzeichnete den zweiten Tag in Folge erhebliche Kursgewinne. Insgesamt konnte die Vorzugsaktie des DAX-Konzerns innerhalb von zwei Tagen um mehr als 8% zulegen, nachdem sie erst am 8. April mit 177,50 Euro ihren niedrigsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte.

Die aktuelle Aufwärtsbewegung kommt für viele Anleger zur rechten Zeit, da der Titel in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten war. Auf Monatssicht steht noch immer ein Minus von fast 15% zu Buche, während der Jahresverlust bei rund 11,65% liegt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 338,30 Euro, das die Aktie vor genau einem Jahr am 16. April 2024 erreicht hatte, notiert der Kurs aktuell sogar mehr als 44% niedriger.

Spannung vor Quartalszahlen

Die Erholung der Sartorius-Aktie dürfte auch mit Positionierungen vor den anstehenden Quartalszahlen zusammenhängen. Bereits kommenden Mittwoch, am 16. April 2025, wird der Konzern seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen und präsentieren. Anleger und Analysten richten ihren Blick gespannt auf diese Daten, nachdem die Gewinnerwartungen in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach nach unten korrigiert wurden.

Trotz der jüngsten Kursgewinne bleiben die Analysten insgesamt optimistisch für die Sartorius-Aktie. Von 20 Experten empfehlen 50% zum Kauf, während 45% zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 281,05 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau, was einem Aufwärtspotenzial von über 54% entspricht. Allerdings haben sich die Analystenbewertungen in den vergangenen Monaten verschlechtert, was die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung widerspiegelt. Besonders die fundamentale Situation des Unternehmens wird bei einem kurzfristigen Anlagehorizont als problematisch angesehen, während die hohen Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu den Stärken des Konzerns zählen.

