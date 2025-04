Experten prognostizieren beträchtliches Wachstumspotential für den Lidar-Technologieanbieter trotz gegenwärtiger finanzieller Herausforderungen und schwacher Kennzahlen.

Die Microvision-Aktie verzeichnete am 11. April 2025 ein leichtes Plus von 0,83 Prozent auf 1,21 USD, während sie im Monatsvergleich jedoch einen Rückgang von 5,6 Prozent hinnehmen musste. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Analystenbewertung: Trotz des verhaltenen Kursverlaufs haben drei Experten ein durchschnittliches Kursziel von 2,67 USD ausgegeben, was ein enormes Aufwärtspotenzial von 122 Prozent impliziert. Zwei der drei Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, einer rät zum Halten. In den letzten vier Monaten wurden die Kursziele deutlich nach oben korrigiert, was auf wachsenden Optimismus hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Lidar-Spezialisten hindeutet.

Geschäftsaussichten trotz schwacher Fundamentaldaten

Trotz der positiven Analysteneinschätzungen bleiben die fundamentalen Herausforderungen bestehen. Mit einem aktuellen KUV von 63,13 erscheint die Aktie überbewertet, während das negative KGV von -3,06 die fehlende Profitabilität widerspiegelt. Die Unternehmensmargen werden als relativ niedrig eingestuft, und die Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr wurden mehrfach nach unten korrigiert. Anleger blicken nun gespannt auf die für den 8. Mai 2025 geplante Veröffentlichung der Q1-Zahlen, die weitere Aufschlüsse über die Entwicklung des auf Lidar-Sensoren für autonomes Fahren spezialisierten Unternehmens geben könnten.

