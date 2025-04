Der Automobilzulieferer aus Delbrück konnte einen Anstieg von 2,93% erzielen, bleibt jedoch trotz dieser Erholung im Jahresvergleich deutlich im Minus.

Die Paragon Aktie konnte am vergangenen Freitag mit einem Plus von 2,93 Prozent auf 1,94 Euro schließen und damit den ersten signifikanten Kursanstieg seit Wochen verzeichnen. Dieser Aufschwung kommt für das angeschlagene Papier des Automobilzulieferers zur rechten Zeit, nachdem die Aktie in den letzten sieben Tagen noch ein Minus von 1,28 Prozent verbuchen musste. Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Jahresbilanz mit einem Kursverlust von mehr als 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr weiterhin ernüchternd. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 8,53 Millionen Euro rangiert der Automobilzulieferer aus Delbrück derzeit im unteren Segment der börsennotierten Unternehmen.

Anstehende Finanzkennzahlen könnten Wendepunkt markieren

Mit Spannung werden nun die anstehenden Finanzdaten erwartet: Am 30. April wird Paragon die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren, bereits eine Woche später, am 7. Mai, folgen die Zahlen für das erste Quartal 2025. Besonders bedeutsam könnte zudem die Teilnahme am Equity Forum am 12. Mai werden, bei dem sich das Management den Fragen von Analysten und Investoren stellen wird. Finanzexperten beobachten mit besonderem Interesse, ob sich die extrem niedrigen Bewertungskennzahlen - das aktuelle KUV liegt bei etwa 0,05 - als Chance für eine nachhaltige Kurswende erweisen könnten. Die Aktie notiert derzeit zwar fast 10 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 1,76 Euro vom Dezember, bleibt aber noch immer mehr als 53 Prozent unter dem Jahreshoch von 4,18 Euro, das Ende April 2024 erreicht wurde.

