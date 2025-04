Der Essener Konzern verzeichnet Jahresgewinne von über 60 Prozent trotz monatlicher Einbußen. Deutsche Bank stuft Aktie auf 'Halten' hoch bei attraktiven Bewertungskennzahlen.

Die Thyssenkrupp ADR Aktie schloss am 11. April 2025 mit einem leichten Plus von 0,28 Prozent bei 8,925 Euro. Bemerkenswert ist jedoch der erhebliche Wertverlust von 8,09 Prozent innerhalb des letzten Monats, der auf fortgesetzte Schwierigkeiten im Stahlsektor hindeutet. Auf Jahressicht zeigt sich der Industriekonzern hingegen mit einem beeindruckenden Plus von 66,82 Prozent, was die schrittweise Erholung nach den Tiefs des Vorjahres unterstreicht. Aktuelle Bewertungskennzahlen deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin - das KUV liegt bei niedrigen 0,16, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 4,11 ebenfalls attraktiv erscheint.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Deutsche Bank hat am 11. April ihre Bewertung für die Thyssenkrupp-Aktie von einem früheren negativen Rating auf "Hold" (Halten) angehoben und reiht sich damit in das ausgewogene Meinungsbild der Finanzexperten ein. Von den insgesamt acht Analysten, die den Essener Industriekonzern beobachten, empfehlen derzeit 37,5 Prozent einen Kauf, während ebenso viele zum Halten raten. Die restlichen 25 Prozent sprechen sich für einen Verkauf aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 8,025 Euro allerdings 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was auf bestehende Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung hinweist. Im laufenden Jahr 2025 schüttet das Unternehmen eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie aus.

