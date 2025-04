Der Finanzdienstleister verzeichnet signifikante Kurseinbußen von fast 19% seit Jahresbeginn, während Finanzexperten weiterhin Potenzial für Kurserholung sehen.

Die Aktie des amerikanischen Finanzdienstleisters Ares Capital verzeichnet weiterhin erhebliche Kursverluste. Mit einem Schlusskurs von 17,55 Euro am vergangenen Freitag hat das Papier innerhalb des letzten Monats einen besorgniserregenden Wertverlust von 12,25 Prozent erlitten. Besonders alarmierend ist die Jahresbilanz: Seit Anfang 2025 hat die Aktie bereits knapp 19 Prozent eingebüßt und notiert derzeit rund 24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,11 Euro, das Anfang Februar erreicht wurde. Die vierteljährliche Dividende von 0,48 US-Dollar, die Mitte März ausgeschüttet wurde, konnte den Abwärtstrend nicht stoppen.

Der Abverkauf erscheint besonders überraschend angesichts der starken fundamentalen Kennzahlen. Mit einem KGV von nur 8,95 für das laufende Jahr gehört Ares Capital zu den am niedrigsten bewerteten Unternehmen im Finanzsektor, was eigentlich ein attraktives Einstiegsniveau suggeriert.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die Mehrheit der Analysten überzeugt: Von 14 Experten, die die Aktie derzeit beobachten, raten die meisten zum Kauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 23,35 US-Dollar sehen sie ein Aufwärtspotenzial von knapp 18 Prozent. Bemerkenswert ist die Einigkeit unter den Experten - die Kursziele liegen alle relativ nah beieinander, wobei das niedrigste bei 22,00 und das höchste bei 26,00 US-Dollar angesiedelt ist.

Ares Capital, eine der größten Business Development Companies (BDCs) in den USA, spezialisiert sich auf Direktkredite und Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen. Die jüngsten Überarbeitungen der Umsatzerwartungen durch Analysten fielen zumeist positiv aus, was auf ein grundlegendes Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens hindeutet. Dennoch scheint der Markt derzeit andere Faktoren stärker zu gewichten, wie die erhöhte Volatilität im Finanzsektor und möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Kreditrisiken in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

