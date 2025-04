Der chinesische Internetgigant verzeichnet erhebliche Kursverluste im letzten Monat, während Experten weiterhin großes Potenzial sehen und mehrheitlich Kaufempfehlungen aussprechen.

Die Tencent-Aktie setzte ihren negativen Trend fort und musste am Freitag weitere Verluste hinnehmen. Mit einem Schlusskurs von 50,40 Euro verzeichnete das Papier zwar einen leichten Tagesgewinn von 0,78 Prozent, befindet sich aber weiterhin in einer ausgeprägten Korrekturphase. Besonders alarmierend ist der Monatsvergleich: Innerhalb der letzten 30 Tage hat die Aktie des chinesischen Internetkonzerns satte 17,38 Prozent an Wert eingebüßt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 65,30 Euro, erreicht am 19. März 2025, ist der Kurs mittlerweile fast 23 Prozent entfernt.

Die aktuellen Verluste setzen eine volatile Phase fort, die den Technologiewert seit Wochen belastet. In der Frankfurt-Sitzung am Freitag rutschte die Aktie zeitweise deutlich ins Minus, konnte sich aber zum Handelsschluss etwas erholen. Bemerkenswert bleibt jedoch der starke Kontrast zur Jahresentwicklung: Trotz der jüngsten Schwäche liegt die Aktie im 12-Monats-Vergleich noch immer 35,30 Prozent im Plus und notiert rund 40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom April 2024.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tencent ?

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche halten die meisten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. Von 50 Analysten empfehlen beeindruckende 92,2 Prozent die Aktie zum Kauf, während nur ein einziger Analyst eine negative Haltung einnimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 572,85 Yuan (CNY) deutlich über dem aktuellen Niveau, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 37 Prozent impliziert.

Die fundamentalen Daten des Unternehmens sprechen weiterhin für den chinesischen Technologieriesen. Mit hervorragenden Gewinnmargen, einer soliden Bilanz und kontinuierlicher Innovation in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und digitale Unterhaltung bleibt Tencent gut positioniert. Allerdings belasten regulatorische Unsicherheiten in China und der intensive Wettbewerb im Technologiesektor die Kursentwicklung. Investoren scheinen derzeit die hohe Bewertung zu hinterfragen, was sich in dem für dieses Segment typischen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,77 widerspiegelt - ein Wert, der von vielen Analysten als Zeichen einer Unterbewertung interpretiert wird.

Anzeige

Tencent-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tencent-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Tencent-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tencent-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tencent: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...