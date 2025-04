Der Wohnimmobilienkonzern erlebt eine beachtliche Wertsteigerung von über 9 Prozent und erhält zunehmend positive Einschätzungen von Finanzexperten.

Der Kurs der TAG Immobilien Aktie verzeichnete am Freitag, dem 11. April 2025, einen beeindruckenden Anstieg von 9,02 Prozent und schloss bei 13,42 Euro. Diese deutliche Aufwärtsbewegung kam nach einer längeren Konsolidierungsphase und katapultierte das Papier des MDAX-notierten Immobilienunternehmens auf ein Niveau, das 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 11,62 Euro liegt. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im 30-Tage-Vergleich mit einem Plus von 9,46 Prozent, was auf eine zunehmende Dynamik im Aktienkurs hindeutet. Trotz dieser positiven Tendenz notiert die Aktie immer noch rund 20 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 16,90 Euro, das Anfang Oktober 2024 erreicht wurde.

Analysten zusehends optimistischer für Wohnimmobilienkonzern

Die jüngste Kursentwicklung wird durch wachsenden Optimismus in der Analystengemeinschaft gestützt. Von zehn Experten empfehlen derzeit sieben den Kauf der Aktie, während drei weitere zu einem Halten raten - ein deutlich verbessertes Sentiment im Vergleich zu den vergangenen Quartalen. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 16,50 Euro fast 26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, wobei das höchste Kursziel sogar bei 22 Euro angesetzt ist. Grundlage für diese positive Einschätzung sind unter anderem die attraktive Bewertung mit einem KGV von 10,48 für das laufende Jahr sowie die soliden Margen des Unternehmens. Allerdings bleibt die hohe Nettoverschuldung ein Thema, das Anleger im Auge behalten sollten. Mit einem ESG-Rating von AA kann TAG Immobilien zudem im Bereich der Nachhaltigkeit punkten, was in der heutigen Investmentlandschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.

