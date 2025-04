Der Tabakkonzern erfährt trotz kurzfristiger Kursschwäche positive Analystenbewertungen und plant wichtige Ereignisse im Frühjahr, während die Bewertungskennzahlen erhöht bleiben.

Die Philip Morris International Aktie zeigt sich zum Ende der Woche mit einem Plus von 0,16% auf 135,49 EUR (Stand: 12. April 2025) stabil, verzeichnet jedoch auf Monatssicht einen Rückgang von 7,20%. Bemerkenswert bleibt die starke Jahresentwicklung mit einem Plus von 62,77%, wobei die Aktie aktuell 12,17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch (151,52 EUR vom 3. März 2025) notiert.

Besonders positiv entwickelt sich die Einschätzung der Analysten. Von den 16 Experten, die den Tabakkonzern beobachten, empfehlen über 80% die Aktie zum Kauf oder stufen sie als überdurchschnittlich ein. Erst am 10. April hob ein Analystenhaus sein Kursziel von 160 auf 168 USD an, während zwei Tage zuvor ein skeptischer Analyst sein Verkaufsvotum zwar beibehielt, aber immerhin sein Kursziel von 120 auf 130 USD anhob. Dies unterstreicht den vorherrschenden positiven Grundton bei den Marktbeobachtern.

Fundamentaldaten und Ausblick

Philip Morris International bereitet sich auf wichtige Termine in den kommenden Wochen vor. Am 23. April 2025 steht die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse an, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 7. Mai. Anleger dürfen gespannt sein, ob der Konzern seine positive Geschäftsentwicklung fortsetzen kann.

Trotz der robusten fundamentalen Situation zeigen sich auch Schwächen im Profil des Tabakriesen. Die Aktie wird mit einem erwarteten KGV von 20,93 für 2025 gehandelt und liegt damit vergleichsweise hoch bewertet. Das aktuelle KUV von 5,57 deutet ebenfalls auf eine Überbewertung hin. Dennoch schätzen Anleger die verlässliche Dividendenpolitik des Unternehmens, das zuletzt im März 2025 eine Quartalsdividende von 1,35 USD je Aktie ausgeschüttet hat und die gleiche Summe für die nächste Auszahlung plant.

