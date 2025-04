Der französische Industriegasespezialist verzeichnet beachtliche Kursgewinne von 2,95% und erhält weiterhin positive Bewertungen von führenden Finanzinstituten trotz angepasster Prognosen.

Die Aktie des französischen Industriegasespezialisten L'Air Liquide verzeichnete am Freitag einen deutlichen Anstieg von 2,95 Prozent auf 172,24 Euro. Dieser positive Trend steht im Kontrast zur jüngsten Entscheidung der US-Investmentbank Goldman Sachs, die am 11. April 2025 ihr Kursziel für den Konzern von 194 auf 183 Euro reduzierte. Trotz dieser Anpassung hält Goldman Sachs weiterhin an der "Buy"-Einstufung fest. Auch JPMorgan bekräftigte am selben Tag seine "Overweight"-Einschätzung für die Aktie des Industriegasekonzerns.

Die Kursgewinne vom Freitag haben dazu beigetragen, die negative Monatsentwicklung von -4,33 Prozent teilweise auszugleichen. Seit Jahresbeginn kann der Gasespezialist dennoch eine positive Entwicklung von 10,28 Prozent vorweisen, obwohl die Aktie mit 9,91 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 191,18 Euro notiert, das am 23. April 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Die jüngsten Analysteneinschätzungen zeigen ungeachtet der Kurszielanpassung ein überwiegend positives Bild. Neben Goldman Sachs und JPMorgan haben auch Jefferies und Bernstein in den vergangenen Tagen ihre "Buy"-Einstufungen bestätigt. Stifel hingegen reduzierte am 10. April sein Kursziel und behielt die "Hold"-Bewertung bei.

Insgesamt sprechen sich 17 der 21 Analysten (81 Prozent) positiv für die Aktie aus, während nur ein Experte zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 195,86 Euro rund 16,35 Prozent über dem aktuellen Kurs. Anleger blicken nun gespannt auf den 24. April 2025, wenn L'Air Liquide seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen wird.

