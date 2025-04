Der Getränkeriese verzeichnet einen beachtlichen Wochenanstieg von 5,92% und demonstriert Marktstabilität mit einer Jahresperformance von über 70% gegenüber dem S&P 500.

Die Coca-Cola Aktie konnte sich am gestrigen Freitag mit einem Plus von 1,10 Prozent auf 1.395,16 USD behaupten und setzt damit ihren positiven Trend der letzten Tage fort. Besonders bemerkenswert ist der 7-Tages-Anstieg von 5,92 Prozent, der dem Getränkeriesen einen soliden Wochenabschluss beschert. Wie aus den aktuellsten Handelsdaten vom 12. April hervorgeht, liegt die Aktie damit fast 10 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und demonstriert Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld. Der Getränkehersteller zeigt sich als Stabilitätsfaktor in Zeiten des Handelskriegs und konnte seine Dividende zum beeindruckenden 63. Mal in Folge anheben, wie aus jüngsten Berichten hervorgeht.

Aktie zwischen Kursschwankungen und Analysten-Abstufung

Im Tagesverlauf präsentierte sich das Papier des Erfrischungsgetränkeherstellers mit wechselnden Signalen. Während die Aktie am Nachmittag zu den gefragteren Werten zählte, wie mehrere Börsendienste übereinstimmend berichteten, gab es auch leicht negative Phasen. Gleichzeitig muss der Konzern eine Abstufung durch den BOTSI®-Advisor verkraften, der die Position von Coca-Cola im Ranking vom 11. April nach unten korrigierte. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Performance beeindruckend: Mit einem Jahresplus von 70,86 Prozent übertrifft der Titel den S&P 500 deutlich und notiert aktuell 75 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief vom April 2024. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei vergleichsweise moderaten 14,98, was auf eine nach wie vor attraktive Bewertung hindeutet.

