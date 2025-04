Der britische Nordsee-Förderer verzeichnet eine leichte Kurserholung trotz schwieriger Marktphase, während Experten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Aktie des britischen Öl- und Gasunternehmens Serica Energy zeigt in den letzten Handelstagen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Am Freitag schloss der Titel mit einem Plus von 1,43 Prozent bei 1,42 Euro und setzte damit den leichten Erholungskurs fort. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund, dass die Aktie erst am 8. April ihr 52-Wochen-Tief bei 1,38 Euro markierte. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier nun wieder knapp 2,90 Prozent über diesem Tiefstand, bleibt jedoch deutlich unter dem erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 1,76 Euro vom 1. April 2025.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Serica Energy ?

Trotz der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Wochen - mit einem Minus von 7,79 Prozent innerhalb des letzten Monats - bewerten Experten die Zukunftsaussichten des Nordsee-Förderers überwiegend positiv. Vier Analysten empfehlen die Aktie aktuell zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kursziel von umgerechnet 3,19 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent entspricht. Selbst das niedrigste Kursziel liegt mit 2,58 Euro noch deutlich über dem aktuellen Niveau. Fundamentaldaten scheinen diese Einschätzung zu stützen: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,44 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von nur 5,71 erscheint die Aktie des auf die britische Nordsee spezialisierten Unternehmens nach klassischen Bewertungsmaßstäben günstig. Die hohe 30-Tage-Volatilität von 106,05 Prozent signalisiert jedoch, dass Anleger mit weiteren Kursschwankungen rechnen müssen.

Anzeige

Serica Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Serica Energy-Analyse vom 12. April liefert die Antwort:

Die neusten Serica Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Serica Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Serica Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...