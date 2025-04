Der Industriedienstleister demonstriert trotz kürzlicher Kurskorrektur robuste Entwicklung. Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial bei attraktiver Fundamentalbewertung.

Die Bilfinger-Aktie konnte in der vergangenen Woche mit einem deutlichen Plus von 9,08 Prozent aufwarten und schloss am Freitag bei 63,15 Euro. Damit setzt sich die positive Grundtendenz fort, die den Industriedienstleister seit Jahresbeginn um beachtliche 36,18 Prozent nach oben getrieben hat. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung nach dem jüngsten Rücksetzer von 9,41 Prozent im Monatsverlauf. Noch Mitte März erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 74 Euro, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die gegenwärtige Kurserholung wird von Analysten überwiegend positiv bewertet. Drei von vier Experten empfehlen den Titel zum Kauf, während ein Analyst zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,75 Euro, was ein weiteres Potenzial von knapp 19 Prozent signalisiert. Der positive Grundton wird durch die jüngst nach oben korrigierten Umsatzerwartungen der Analysten untermauert.

Fundamentaldaten sprechen für weiteres Potenzial

Mit einem für 2025 prognostizierten KGV von 11,22 und einem äußerst attraktiven KUV von lediglich 0,37 erscheint die Bilfinger-Aktie fundamental günstig bewertet. Diese Einschätzung wird durch die solide Geschäftsentwicklung gestützt, die sich in der zuverlässigen Prognosequalität der Analysten widerspiegelt. Das Mannheimer Unternehmen übertrifft zudem regelmäßig die Erwartungen bei seinen Quartalszahlen.

Die jüngste Kursentwicklung unterstreicht, dass Bilfinger seine strategische Neuausrichtung erfolgreich vorantreibt. Mit einem Abstand von fast 54 Prozent zum 52-Wochen-Tief vom April 2024 und einem Kurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (+23,99 Prozent) zeigt die Aktie weiterhin technische Stärke, trotz der jüngsten Volatilität.

