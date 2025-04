Der Sportartikelhersteller verzeichnet Kursschwankungen nach monatelangen Verlusten, während Experten weiterhin Potenzial sehen und ein Kursziel von 260 Euro prognostizieren.

Am Freitag zeigte die Adidas-Aktie ein wechselhaftes Bild. Nach einem positiven Start in den Handelstag mit einem Plus von 1,6 Prozent am Vormittag drehte die Entwicklung im Tagesverlauf. Im XETRA-Handel rutschte die Aktie zuletzt um 2,2 Prozent ab, was den zweiten Tag in Folge mit erheblichen Verlusten markiert. Mit einem Schlusskurs von 198,35 Euro konnte sich der Kurs zum Handelsende jedoch wieder etwas stabilisieren und schloss mit einem leichten Plus von 0,35 Prozent.

Der jüngste Kursverlauf spiegelt die angespannte Marktsituation wider. Die Aktie hat im letzten Monat mehr als 10 Prozent an Wert eingebüßt und liegt mit fast 16 Prozent im Minus seit Jahresbeginn. Besonders auffällig: Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier rund 24 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 261,00 Euro, das erst Mitte Februar 2025 erreicht wurde.

Technische Signale und Analysten-Upgrades geben Hoffnung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Adidas ?

Die technische Analyse vom 12. April zeigt jedoch positive Signale. Laut einer aktuellen Charttechnik-Studie gibt es ein klares Long-Signal für die Adidas-Aktie. Dies deckt sich mit der zunehmend optimistischen Haltung vieler Analysten. Allein in der vergangenen Woche wurden mehrere Upgrades verzeichnet, darunter eine Hochstufung auf "Buy" durch Warburg Research am 8. April.

Von insgesamt 29 Analysten stufen aktuell 58,1 Prozent die Aktie als kaufenswert ein, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 260,02 Euro liegt - was einem Aufwärtspotenzial von fast 33 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel wird sogar mit 300 Euro angegeben. Besonders bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Tief von 183,90 Euro vom 8. April, von dem sich die Aktie inzwischen um knapp 8 Prozent erholt hat. Die kommenden Handelstage dürften zeigen, ob die Aktie den jüngsten Abwärtstrend durchbrechen und wieder an die Kurse vom Jahresbeginn anknüpfen kann.

Anzeige

Adidas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adidas-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Adidas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adidas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adidas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...