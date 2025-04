Bank of America stuft Kreditkartenanbieter auf 'Buy' hoch, während institutionelle Anleger stark investiert bleiben, und ein Insider signalisiert Vertrauen mit Millionenkauf

American Express erhielt am Freitag eine wichtige Aufstufung. Analysten der Bank of America sehen Potenzial, obwohl sie gleichzeitig das Kursziel senkten. Sie begründen ihre neue "Kaufen"-Einstufung mit der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, selbst in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Analysten sehen Licht am Ende des Tunnels

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei American Express ?

Trotz der Erwartung nachlassender Konsumausgaben hoben die Experten die Aktie auf "Buy". Das Kursziel wurde zwar von 325 Dollar auf 274 Dollar reduziert, doch die Zuversicht überwiegt. Der Grund? Die hohe Qualität des Kundenstamms von American Express. Dieser soll für stabile Erträge und kontrollierbare Kreditausfälle sorgen, selbst wenn eine Rezession droht.

Trotz dieser positiven Einschätzung schloss die Aktie am Freitag bei 222,50 €. Seit Jahresanfang summiert sich das Minus damit auf über 23 Prozent. Der Titel ist damit klar im Abwärtstrend auf Jahressicht, obwohl er in den letzten sieben Tagen um über 4 Prozent zulegen konnte.

Doch wer glaubt noch an die Aktie?

Ein Blick auf die institutionellen Investoren zeigt weiterhin starkes Engagement. Berkshire Hathaway hält unverändert rund 21,6 Prozent der Anteile. JPMorgan Chase hat seine Position sogar um 6,63 Prozent aufgestockt und hält nun 2,39 Prozent. Auch die großen Indexfonds von Vanguard bleiben mit über 4 Prozent signifikant investiert.

Insider greift zu!

Ein bemerkenswertes Signal kam im März direkt aus dem Unternehmen. Direktor Michael J. Angelakis kaufte Aktien im Wert von rund einer Million Dollar. Dies war der erste nennenswerte Insiderkauf auf dem freien Markt in diesem Jahr - ein klares Zeichen des Vertrauens in die Zukunftsaussichten.

Quartalszahlen: Die Stunde der Wahrheit?

Was gibt es also Neues? Am kommenden Donnerstag legt American Express die Zahlen für das erste Quartal vor. Analysten gehen davon aus, dass der Ausblick für den Rest des Jahres 2025 entscheidender für den Kurs sein wird als die reinen Quartalsergebnisse. Im Vorquartal entsprachen die Zahlen den Erwartungen, gestützt durch ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Anzeige

American Express-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue American Express-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten American Express-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für American Express-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

American Express: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...