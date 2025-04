Reederei verzeichnet erheblichen Wertverlust seit Jahresbeginn, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben und Unterbewertung anhand günstiger Finanzkennzahlen vermuten.

Das Kreuzfahrtunternehmen Norwegian Cruise Line verzeichnet aktuell erhebliche Kursverluste an den Börsen. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag (11. April) mit einem Tagesverlust von 3,09 Prozent bei 14,44 Euro. Besonders besorgniserregend: Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits dramatische 42,82 Prozent an Wert verloren und notiert damit knapp 48 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 27,93 Euro, das erst Ende Januar 2025 erreicht wurde. Trotz dieser beunruhigenden Entwicklung zeigen sich die Analysten überraschend optimistisch - 70,8 Prozent der 24 beobachtenden Experten empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 29,68 US-Dollar, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht.

Fundamentaldaten bleiben solide inmitten der Kursschwäche

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist Norwegian Cruise Line weiterhin bemerkenswert starke Fundamentaldaten auf. Das Unternehmen überzeugt mit attraktiven Bewertungskennzahlen: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei nur 6,72, während der Cash-Flow pro Aktie mit 4,82 Euro ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von gerade einmal 2,98 ergibt. Diese Kennzahlen deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Die jüngste Analystenempfehlung vom 10. April bestätigt zwar die positive Einschätzung, senkte jedoch das Kursziel leicht von 22 auf 21 US-Dollar. Besonders beachtenswert: Die Kreuzfahrtgesellschaft steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Q1-Ergebnisse am 30. April 2025, was möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs bringen könnte.

