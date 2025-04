Der Halbleiterproduzent zeigt Erholungsanzeichen mit 6,83 Prozent Kurszuwachs trotz Analystenherabstufungen und herausforderndem Marktumfeld

Der Halbleiterhersteller ON Semiconductor konnte am 12. April mit einem Plus von 6,83 Prozent auf 30,88 Euro ein erstes Lebenszeichen senden, nachdem die Aktie in den Wochen zuvor erheblich unter Druck geraten war. Dieser Kurssprung erfolgte direkt nach dem Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 29,16 Euro am 8. April 2025 und könnte für Anleger einen ersten Hoffnungsschimmer darstellen. Die Erholung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, denn in der vorherigen Handelswoche musste das Papier des in Phoenix, Arizona, ansässigen Unternehmens massive Kursverluste hinnehmen und zählte zu den großen Verlierern am Aktienmarkt.

Bemerkenswert ist, dass die US-amerikanische Investmentbank KeyBanc erst am 8. April ihr Kursziel für ON Semiconductor von 60 auf 55 US-Dollar gesenkt hat, hält jedoch an ihrer "Overweight"-Einstufung fest. Einen Tag zuvor hatte bereits ein weiteres Analysehaus sein Kursziel von 48 auf 42 US-Dollar reduziert und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese Anpassungen spiegeln die zunehmend vorsichtigere Haltung der Experten wider.

Fundamentaldaten unter der Lupe

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei ON Semiconductor ?

Trotz der jüngsten Kursverluste - die Aktie hat auf Jahressicht über 53 Prozent eingebüßt - bleibt das Unternehmen fundamental solide aufgestellt. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,27 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,83 erscheint die Bewertung attraktiv. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 12,96 Milliarden Euro, was angesichts der hohen Gewinnspannen und der hervorragenden finanziellen Situation beachtlich ist.

Anleger sollten jedoch die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen im Blick behalten, die für den 5. Mai 2025 geplant ist. Die jüngsten Analysten-Korrekturen deuten auf Herausforderungen hin - die Erwartungen bezüglich Umsatz und Gewinn wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst. Dennoch bleiben die Experten insgesamt optimistisch: Von 30 Analysten empfehlen 18 die Aktie zum Kauf, während 11 zum Halten raten und nur einer zum Verkaufen.

Anzeige

ON Semiconductor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ON Semiconductor-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten ON Semiconductor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ON Semiconductor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ON Semiconductor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...