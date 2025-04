PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursrallye -2

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursrallye

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursrallye

Frankfurt (pta000/13.04.2025/11:00 UTC+2)

Biotech-Aktien hatten 2025 bis dato teils einen schweren Stand. Aufgrund weltweit herausfordernder Marktbedingungen standen gerade kapitalintensive Branchen wie der Pharmasektor unter Druck. Allein in den vergangenen vier Wochen (Stand: 3. April 2025) verlor beispielsweise die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2; ISIN: US09075V1026) rund 22% an Wert, Merck (WKN: 659990; ISIN: DE0006599905) -10% und AbbVie (WKN: A1J84E; ISIN: US00287Y1091) -8%.

Ganz anders dagegen der Biotech-Hotstock NurExone Biologic Inc: Innerhalb von nur vier Wochen gewann die Aktie des Vorreiters in der Exosomen-Therapie gegen den Markttrend in Euro rund fünf Prozent an Wert. An der Heimatbörse gerechnet in CAD (kanadische Dollar) beträgt das Plus sogar über 20% seit 3. März 2025.

Entsprechend könnten Analystenhäuser wie Zack, Tormont Group und Poschevale mit ihren positiven, im März 2025 veröffentlichten Einschätzungen in Bezug auf NurExone Biologic Inc (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) Recht behalten.

Ein Überblick:

Zacks Small-Cap Research: Kurspotenzial von 355%

Am 17. März 2025 veröffentlichte Zacks Small-Cap Research einen Bericht, in dem ein Kursziel von 3,05 Dollar für die Aktie von NurExone festgelegt wurde. Ausgehend von einem Kurswert der NurExone-Aktie von 0,67 Dollar (Stand: 02. April 2025) wäre dies ein Upside von rund 355%. Zacks-Analyst Brad Sorensen lobte in seinem Report vor allem die vielversprechenden präklinischen Ergebnisse von ExoPTEN, dem führenden Produktkandidaten des Unternehmens zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Denn jüngste Studienergebnisse zeigen positive Resultate, wonach sich die motorische Funktion und die Durchblutung an der Verletzungsstelle verbessern - entscheidende Faktoren für die Heilung. Diese Ergebnisse stärken die bevorstehende IND-Einreichung bei der FDA und könnten die Zulassungschancen erhöhen.

Außerdem lobt Zacks, dass NurExone seine Expansion in den USA vorantreibt. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft ExoTop Inc. sichert sich das Unternehmen eine unabhängige und skalierbare Produktion hochwertiger Exosomen für zukünftige Medikamentenentwicklungen.

Tormont50 Growth Report: Herausragender Akteur im Biotech-Sektor

Der Tormont50 Growth Report vom März 2025 rückte ebenfalls NurExone ins Rampenlicht und bezeichnet das Unternehmen als "herausragender Akteur im Microcap-Biotech-Sektor". Denn NurExone Biologic verfügt über entscheidende Merkmale, die auch bei einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Branche zu finden sind: eine vielseitige Plattformtechnologie mit Anwendungen für mehrere Indikationen sowie den bevorstehenden Einstieg in ein zweites, noch größeres Therapiefeld - Glaukom - dessen Marktpotenzial doppelt so hoch ist wie das von Rückenmarksverletzungen. Neben den Fortschritten in der präklinischen Forschung könnten 2025 auch die Weichen für ein Listing an einer großen US-Börse gestellt werden, was weiteres institutionelles Interesse anziehen dürfte.

Poschevale Securities: Lob für Top-50 Performer der TSX Venture Exchange

Poschevale Securities veröffentlichte im März 2025 einen Bericht, in dem die strategischen Fortschritte von NurExone und die Anerkennung des Unternehmens, als eines der 50 Top-Performer an der TSX Venture Exchange im Jahr 2025 hervorgehoben wurden. Diese Anerkennung spiegelt die starke Marktperformance und das Wachstum des Unternehmens wider, einschließlich einer Aktienkurssteigerung von 110 % und eines Marktkapitalisierungswachstums von 209 % im vergangenen Jahr.

Diese positiven Bewertungen von Analysten unterstreichen das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die innovativen Therapien von NurExone Biologic Inc. Das Unternehmen bleibt bestrebt, seine ExoTherapy-Plattform weiterzuentwickeln und transformative Behandlungen für Patienten mit Rückenmarksverletzungen und anderen Nervenschädigungen bereitzustellen.? Entsprechend erhält NurExone auch von Poschevale Securities ein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 2,52 Dollar.

Treffen Sie NurExone Biologic am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart. Sie haben die Möglichkeit, Dr. Lior Shaltil, CEO von NurExone, im Rahmen eines exklusiven Meet & Greet zu treffen oder ihm am Messestand Ihre Fragen zu stellen. Und das Beste: wir verfügen über eine limitierte Anzahl von 50 Freikarten zur INVEST. Schnell sein lohnt sich also! Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eumit dem Betreff "INVEST NurExone" schicken. Gern senden wir Ihnen dann Ihre Eintrittskarte zur INVEST.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com Land: Israel & Kanada

Quellen: https://nurexone.com/wp-content/uploads/2025/03/Zacks_SCR_Research_03172025_NRXBF_Sorensen-1.pdf https://nurexone.com/wp-content/uploads/2025/03/NurExone-Biologic-Inc.-Tormont50-Initiation-Report-Final.pdf https://nurexone.com/wp-content/uploads/2025/04/Nurexone_Biologic_Inc_Poschevale_Report_March_2025_1743438611.pdf

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 13, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone Biologic: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kursrallye -2-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744534800235 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)