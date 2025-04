Der Speicherhersteller verzeichnet eine wöchentliche Kurssteigerung von 9,52 Prozent, obwohl der langfristige Trend negativ bleibt und Analysten ihre Prognosen anpassen.

Nach dem dramatischen Kursverlust der letzten Wochen zeigt die Western Digital Aktie erste Anzeichen einer Stabilisierung. Am vergangenen Freitag schloss das Papier des Speicherherstellers bei 30,54 Euro - ein Rückgang von 1,93 Prozent gegenüber dem Vortag. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie in der zurückliegenden Woche um 9,52 Prozent zulegen konnte, nachdem sie Anfang April mit 27,89 Euro ihren tiefsten Stand der letzten 52 Wochen erreicht hatte. Dennoch bleibt die längerfristige Bilanz ernüchternd: Im Vergleich zum Jahresanfang hat Western Digital knapp die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 74,83 Euro (Juni 2024) mittlerweile knapp 60 Prozent beträgt.

Analysten bleiben trotz Kursziel-Senkungen optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western Digital ?

Trotz der schwachen Kursentwicklung zeichnen die Experten ein überraschend positives Bild. Von 24 beobachtenden Analysten empfehlen 70,8 Prozent die Aktie zum Kauf, während die übrigen eine neutrale Haltung einnehmen. Kein einziger Analyst rät zum Verkauf. Allerdings wurden die Kursziele zuletzt deutlich nach unten angepasst - ein Analyst senkte sein Kursziel am 10. April von 80 auf 45 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt dennoch bei 68,42 US-Dollar, was fast eine Verdoppelung vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Besonders relevant für Investoren: Am 24. April stehen die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2025 an, die möglicherweise für neue Impulse sorgen könnten.

Anzeige

Western Digital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Western Digital-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Western Digital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Western Digital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Western Digital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...