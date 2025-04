Der finnische Netzwerkausrüster verzeichnet jährliches Wachstum von über 37 Prozent und erhält überwiegend positive Analystenbewertungen mit Aufwärtspotenzial

Die Nokia-Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen beachtlichen Anstieg von 1,41 Prozent und schloss bei 4,38 Euro. Dieser positive Trend folgt auf mehrere Analysten-Updates in der vergangenen Woche, darunter ein signifikantes Upgrade am 7. April sowie zwei Bestätigungen der Kaufempfehlung und einer neutralen Einstufung am 8. April. Besonders erfreulich entwickelte sich der Kurs im Jahresvergleich mit einem Plus von 37,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei die Aktie derzeit 40,88 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, das vor genau einem Jahr markiert wurde.

Trotz dieses langfristigen Aufwärtstrends kämpft der finnische Netzwerkausrüster aktuell mit kurzfristigen Herausforderungen. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 8,69 Prozent und liegt momentan 12,08 Prozent unter dem erst kürzlich am 1. April 2025 erreichten 52-Wochen-Hoch von 4,98 Euro. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,16 für 2024 und den für 2025 prognostizierten 12,93 erscheint die Bewertung dennoch moderat.

Kommende Termine und Analystenmeinungen

In den kommenden Wochen stehen wichtige Termine für Nokia-Aktionäre an: die Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q1 2025 am 24. April sowie die Jahreshauptversammlung am 29. April. Zudem wird am 2. Mai die Quartalsdividende in Höhe von 0,03 Euro je Aktie fällig.

Das Stimmungsbild unter den 22 beobachtenden Analysten zeigt sich weiterhin überwiegend positiv. 40,9 Prozent der Experten sind bullish eingestellt, während nur 18,2 Prozent eine negative Haltung einnehmen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,95 Euro sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von fast 15 Prozent. Die Revisionen der Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten nach oben korrigiert, was auf eine zunehmend positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung hindeutet. Als fundamentale Stärke wird insbesondere die solide finanzielle Situation mit hohem Liquiditätsbestand und guten Gewinnmargen hervorgehoben.

