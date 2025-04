Der Online-Zahlungsanbieter verzeichnet einen kurzfristigen Kursgewinn von 2,08 Prozent, während Analysten trotz Kurszielanpassungen überwiegend optimistisch bleiben.

Die PayPal Aktie zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nach wochenlangem Abwärtstrend verzeichnete der Zahlungsdienstleister am Wochenende einen Kursanstieg von 2,08 Prozent auf 56,21 Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Aktie mit einem Monatsverlust von 8,44 Prozent und einer Jahresbilanz von -9,29 Prozent weiterhin unter Druck. Besonders dramatisch: Der aktuelle Kurs liegt immer noch 62,83 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 89,31 Euro, das Mitte Januar 2025 erreicht wurde.

Hinter der jüngsten Kurserholung stehen mehrere Analystenaktivitäten. Am 11. April passten gleich zwei Analysten ihre Einschätzungen an - einer stufte auf "Market Perform" ein, während ein anderer sein "Outperform"-Rating bestätigte, allerdings mit einem reduzierten Kursziel von 80 Dollar (zuvor 85 Dollar). Bemerkenswert: Trotz der jüngsten Kursschwäche halten 47,8 Prozent der 45 beobachtenden Analysten an einer bullischen Einschätzung fest, während 50 Prozent neutral positioniert sind. Das durchschnittliche Kursziel von 90,64 Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Niveau.

Fundamentaldaten und anstehende Termine

Vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen am 29. April 2025 rücken die fundamentalen Kennzahlen wieder stärker in den Fokus der Anleger. PayPal weist mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,41 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,46 attraktive Bewertungskennzahlen auf. Der Konzern generiert weiterhin erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität, was von Analysten positiv hervorgehoben wird.

Allerdings zeigen sich auch Schwächen: Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen wurden in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach nach unten korrigiert. Dies spiegelt die herausfordernde Wettbewerbssituation im Bereich digitaler Zahlungsverkehr wider, mit der PayPal konfrontiert ist. Investoren warten nun gespannt auf die Präsentation der Q1-Ergebnisse Ende April, um Klarheit über die weitere Geschäftsentwicklung zu erhalten.

