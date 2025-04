Der Bergbaukonzern erholt sich mit 4,06 Prozent Kursplus trotz schwacher Monats- und Jahresperformance. Anleger erwarten gespannt den kommenden Quartalsbericht.

Nach einer längeren Schwächephase konnte die BHP Group Aktie am vergangenen Freitag mit einem deutlichen Plus von 4,06 Prozent auf 45,24 USD schließen. Dies markiert eine bemerkenswerte Wende, nachdem der Aktienkurs des Bergbauriesen innerhalb des letzten Monats um 7,2 Prozent gefallen war. Die jüngste Erholung dürfte für viele Anleger eine willkommene Atempause darstellen, besonders vor dem Hintergrund der insgesamt schwachen Jahresperformance mit einem Minus von 24,32 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die Aktie aktuell 8,15 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, das erst kürzlich am 8. April 2025 erreicht wurde.

Anstehender Quartalsbericht im Fokus der Investoren

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf den bevorstehenden Operational Review für das dritte Quartal 2025, der am 17. April veröffentlicht werden soll. Experten beobachten gespannt, ob BHP die zuletzt nach unten revidierten Umsatzprognosen erfüllen kann. Mit einem aktuellen KGV von 14,53 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,55 erscheint die Aktie fundamental nicht überteuert. Dies spiegelt sich auch in der Analystenbewertung wider: Von 15 befragten Analysten empfehlen die meisten die Aktie mit "OUTPERFORM" und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 26,71 USD, was ein Aufwärtspotenzial von über 21 Prozent signalisiert. Trotz der fundamentalen Schwächen beim Umsatzwachstum schätzen Anleger die solide finanzielle Situation und die hohen Gewinnmargen des australischen Rohstoffkonzerns.

