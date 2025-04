Der Münchner Automobilwert kämpft nahe am 52-Wochen-Tief mit signifikanten Kursverlusten, während Experten weiterhin Aufwärtspotenzial von über 30% prognostizieren.

Der Aktienkurs des Münchner Automobilherstellers BMW notierte am 13. April 2025 bei 67,43 Euro und verzeichnete damit einen leichten Anstieg von 0,82 Prozent gegenüber dem Vortag. Dennoch bleibt die Aktie unter Druck, wie das jüngste Short-Signal aus der Charttechnik vom 13. April zeigt. Mit einem Abstand von nur knapp 6 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 63,56 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 8. April erreicht wurde, befindet sich der Kurs in einer prekären Lage.

Die BMW-Aktie hat in den vergangenen Wochen erheblich an Wert verloren - allein im letzten Monat ging es um mehr als 9 Prozent abwärts. Die negative Kursdynamik wird durch den deutlichen Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von fast 15 Prozent unterstrichen. Noch dramatischer fällt der Jahresvergleich aus: Mit einem Minus von mehr als 38 Prozent seit April 2024 hat sich der Wert der BMW-Anteilsscheine mehr als halbiert, wenn man vom 52-Wochen-Hoch bei 108,95 Euro ausgeht.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BMW ?

Trotz der anhaltenden Kursschwäche halten die Finanzexperten überwiegend an einer positiven Einschätzung fest. Am 11. April bestätigten sowohl Warburg Research als auch JP Morgan ihre Kaufempfehlungen für die BMW-Aktie. Insgesamt 21 Analysten bewerten den Automobilwert im Durchschnitt mit "Outperform" und sehen ein mittleres Kursziel von 88,51 Euro - was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 33 Prozent entspricht.

Die fundamentalen Kennzahlen deuten auf eine Unterbewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 5,36 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,27 erscheint die Aktie im historischen und Branchenvergleich günstig. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,17 liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Allerdings bereiten die nach unten korrigierten Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten Sorgen, was die große Diskrepanz zwischen aktuellem Kurs und Analystenzielen teilweise erklären könnte.

Anzeige

BMW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMW-Analyse vom 14. April liefert die Antwort:

Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...