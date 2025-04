Der Bergbaukonzern aus Kanada verzeichnet einen rasanten Kursgewinn nahe am Jahreshoch und überzeugt mit solider Finanzbasis sowie attraktiver Bewertung

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Eldorado Gold verzeichnet derzeit eine beeindruckende Rallye. Mit einem Schlusskurs von 17,14 Euro am vergangenen Freitag legte das Papier innerhalb der letzten sieben Handelstage um satte 19,36 Prozent zu. Besonders bemerkenswert: Die Aktie notiert mit nur 0,84 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das erst vor wenigen Tagen am 22. Oktober bei 17,29 Euro erreicht wurde. Seit dem Jahrestief von 12,84 Euro Mitte Februar hat sich der Kurs um über 33 Prozent erholt. Die überaus positive Kursentwicklung spiegelt sich auch in der mittelfristigen Betrachtung wider - mit einem Anstieg von 22,25 Prozent im vergangenen Monat und einer Jahresperformance von 20,58 Prozent.

Fundamentaldaten unterstützen den Aufwärtstrend

Die aktuelle Kursstärke wird durch solide Fundamentaldaten untermauert. Eldorado Gold weist ein für 2025 prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,54 auf, was im Branchenvergleich attraktiv erscheint. Besonders hervorstechend sind die hohen Gewinnmargen des Unternehmens, die zu einer überdurchschnittlichen Rentabilität führen. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,51 erscheint die Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs nicht überteuert. Die hervorragende Finanzlage verschafft dem Goldproduzenten zudem beträchtlichen Spielraum für künftige Investitionen. Analysten sehen das Unternehmen mehrheitlich positiv und vergeben im Konsens ein "Outperform"-Rating, wobei das durchschnittliche Kursziel allerdings knapp unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

