Der australische Rohstoffkonzern verzeichnet trotz positivem Jahresbeginn Kursschwankungen, während die Entwicklung des strategischen Nolans-Projekts weiter voranschreitet.

Die Aktie des australischen Seltene-Erden-Spezialisten Arafura Resources zeigte am Freitag mit einem Schlusskurs von 0,09 EUR eine weiterhin volatile Entwicklung. Nach einem beachtlichen Jahresstart mit einem Plus von 32,75% seit Januar 2025 hat das Papier in den letzten Wochen an Schwung verloren. Dennoch verzeichnete der Titel in der vergangenen Woche einen Anstieg von 3,52%, während über den letzten Monat ein leichter Rückgang von 1,94% zu beobachten war. Bemerkenswert bleibt der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 0,13 EUR, das im Mai 2024 erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie rund 27% unter diesem Niveau.

Herausforderungen im Nolans-Projekt belasten Kursentwicklung

Das Flaggschiffprojekt von Arafura, die Nolans-Bore-Lagerstätte in Australiens Northern Territory, bleibt der entscheidende Werttreiber für das Unternehmen. Die dort vorkommenden Neodym-Praseodym-Vorkommen sind für die Produktion von Hochleistungsmagneten unverzichtbar, die in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Der Aktienkurs spiegelt jedoch die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen bei der Projektentwicklung konfrontiert ist. Mit einer Marktkapitalisierung von 233,34 Millionen Euro und einem prognostizierten KGV von -21,86 für 2025 zeigt sich die noch ausstehende Profitabilität des Unternehmens. Der Cash-Flow pro Aktie wurde zuletzt mit -0,04 EUR angegeben, was die Entwicklungsphase des Unternehmens unterstreicht.

