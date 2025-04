Der US-Bankenkonzern verzeichnete einen leichten Kursanstieg nach erheblichen Verlusten im letzten Monat - Experten prognostizieren dennoch bedeutendes Wachstumspotenzial

Die Aktie des US-Finanzriesen Citigroup konnte am gestrigen Handelstag ein Plus von 1,23 Prozent verzeichnen und schloss bei 55,05 Euro. Die leichte Erholung erfolgt nach einem turbulenten Monat, in dem das Papier knapp 16 Prozent an Wert verlor. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung angesichts der bevorstehenden Quartalszahlen, die der Konzern am kommenden Dienstag (15. April) vorlegen wird.

Trotz der jüngsten Kurserholung verharrt die Aktie mit einem Minus von 1,93 Prozent auf Jahressicht weiterhin unter Druck. Vom 52-Wochen-Hoch bei 81,03 Euro, erreicht im Februar dieses Jahres, ist der Kurs mittlerweile rund 32 Prozent entfernt. Immerhin notiert die Aktie gut 6 Prozent über ihrem Jahrestief von 51,33 Euro aus dem vergangenen August.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Die Wall-Street-Experten zeigen sich ungeachtet der schwachen Kursentwicklung überwiegend zuversichtlich für die Zukunft der Citigroup. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 86,82 US-Dollar sehen die 20 beobachtenden Analysten ein Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent. Bemerkenswert ist dabei die einheitlich positive Grundstimmung: 80 Prozent der Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, die übrigen 20 Prozent raten zum Halten. Allerdings wurden zuletzt einige Kursziele nach unten angepasst - so senkte ein Analyst am 10. April sein Kursziel von 91 auf 86 US-Dollar, behielt aber seine Kaufempfehlung bei.

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung erscheint die Aktie mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,89 vergleichsweise günstig. Auch das aktuelle KGV von 8,17 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis, das deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt, unterstützen die positiven Analysteneinschätzungen. Neben den anstehenden Quartalszahlen dürften Investoren auch die für den 29. April angesetzte Jahreshauptversammlung im Blick behalten.

