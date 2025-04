Der US-Einzelhandelsriese zeigt trotz jüngster Analystenherabstufungen robuste Fundamentaldaten und ein erhebliches Kurspotenzial laut Expertenprognosen.

Die Walmart Aktie zeigt sich am 14. April 2025 mit einem leichten Rückgang von 0,29% bei 81,85 Euro relativ stabil, nachdem sie in der vergangenen Woche einen beachtlichen Zuwachs von 6,66% verzeichnen konnte. Bemerkenswert ist die Entwicklung über die letzten zwölf Monate, in denen das Papier um 45,15% zulegte, trotz eines Rückgangs seit Jahresbeginn um 6,71%. Die Aktie notiert derzeit 18,49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 100,42 Euro, das im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

In den letzten Tagen haben mehrere namhafte Analysehäuser ihre Kursziele für den weltgrößten Einzelhandelskonzern nach unten angepasst. Raymond James reduzierte am 11. April sein Kursziel von 115 auf 105 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Outperform" bei. Ähnlich verfuhren weitere Banken: Deutsche Bank senkte ihr Ziel von 113 auf 112 US-Dollar, während andere Institute ihre Prognosen teilweise deutlicher reduzierten. Trotz dieser Kurszielsenkungen bleibt die Grundstimmung positiv - von 44 Analysten empfehlen 84,8% die Aktie zum Kauf.

Fundamentaldaten sprechen für langfristiges Potenzial

Walmart weist solide Fundamentaldaten auf, wobei mehr als 70% der Unternehmen der Branche über schwächere Werte in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Verschuldung verfügen. Allerdings erscheint die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 35,4 für das laufende Jahr relativ hoch. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 18,01 und damit unter dem für 2025 prognostizierten Wert von 21,76.

Am 11. April nahm auch Mizuho die Beobachtung der Walmart-Aktie mit einer "Outperform"-Einstufung auf und setzte ein Kursziel von 105 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liegt bei 106,76 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 15% entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf rund 653 Milliarden Euro, womit Walmart zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählt.

