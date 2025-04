Der Cloud-Kommunikationsdienstleister verzeichnet trotz tagesaktueller Kursgewinne erhebliche Verluste im Jahresverlauf, während Experten weiterhin Wachstumspotenzial sehen.

Die Twilio Aktie zeigt sich am heutigen Montag (14. April 2025) mit einem Plus von 2,08 Prozent auf 77,64 Euro in leichter Erholungsstimmung. Die positive Tagesentwicklung kann jedoch nicht über die anhaltenden Schwierigkeiten des Cloud-Kommunikationsdienstleisters hinwegtäuschen. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Aktie einen dramatischen Wertverlust von 14,49 Prozent, während seit Jahresbeginn sogar ein Minus von knapp 27 Prozent zu Buche steht.

Besonders alarmierend ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das erst Ende Januar 2025 bei 142,58 Euro erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie rund 45,5 Prozent unter diesem Wert. Dennoch zeigt sich im Jahresvergleich eine positive Entwicklung von fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was die extreme Volatilität des Wertpapiers unterstreicht.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruch überwiegend optimistisch

Trotz der jüngsten Kursturbulenzen halten die meisten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. Von den 30 Analysten, die Twilio regelmäßig bewerten, empfehlen zwei Drittel die Aktie zum Kauf oder halten sie für überdurchschnittlich performant. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet rund 141 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau, was ein Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent impliziert.

Allerdings gibt es auch warnende Stimmen: Die stark divergierenden Kursziele zwischen 75 und 185 US-Dollar deuten auf erhebliche Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung hin. Die hohe Bewertung mit einem erwarteten KGV von 191 für das laufende Jahr bleibt zudem ein Risikofaktor. Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 1. Mai 2025, die weitere Einblicke in die operative Entwicklung des Unternehmens liefern wird.

