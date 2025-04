Warum Analysten trotz jüngster Rallye weiterhin auf die Palfinger-Aktie setzen - alle Fakten im Überblick.

Die Palfinger-Aktie verzeichnete am 14. April 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 3,77 Prozent auf 26,83 Euro. Dieser Aufschwung setzt die positive Entwicklung der vergangenen Woche fort, in der der Kurs bereits um knapp 9,6 Prozent zulegen konnte. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen, die der österreichische Kranhersteller am 25. April vorlegen wird. Marktbeobachter werten den jüngsten Kursanstieg als Indiz für wachsenden Optimismus unter Investoren bezüglich der bevorstehenden Ergebnisveröffentlichung für das erste Quartal 2025.

Analysten unisono positiv gestimmt

Die Euphorie unter Anlegern wird durch ein äußerst positives Analystenecho untermauert. Sämtliche fünf Experten, die den Titel beobachten, sprechen eine Kaufempfehlung aus - eine bemerkenswerte Einigkeit im oft divergierenden Analystenumfeld. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 33,50 Euro sehen die Fachleute noch erhebliches Aufwärtspotenzial von fast 32 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Auch fundamental erscheint der Titel attraktiv bewertet: Mit einem erwarteten KGV von 9,74 für 2025 und einer Dividende von 0,90 Euro positioniert sich der österreichische Hersteller hydraulischer Hebe- und Ladesysteme als interessante Value-Option im Technologiesektor.

