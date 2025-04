Die Aktie des Meeresenergie-Spezialisten schießt nach oben - was treibt den plötzlichen Ansturm an?

Die Ocean Power Technologies Aktie verzeichnete am 14. April 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 6,17% auf 0,387 Euro. Der Wert des Meeresenergie-Spezialisten setzte damit seinen positiven Trend der vergangenen Woche fort, in der die Aktie insgesamt um beeindruckende 19,53% zulegen konnte. Diese Entwicklung ist besonders beachtenswert vor dem Hintergrund, dass der Titel auf Monatssicht noch mit einem Minus von 8,56% zu kämpfen hat. Langfristig betrachtet zeigt sich jedoch ein deutlich positiveres Bild: Im Jahresvergleich konnte die Aktie um stolze 71,11% zulegen und notiert aktuell 70,57% über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,12 Euro aus dem Juni 2024.

Anstehende Aktionärsversammlung weckt Investoreninteresse

Am 30. April 2025 steht eine außerordentliche Aktionärsversammlung von Ocean Power Technologies an, die möglicherweise für die aktuelle Kursbewegung mitverantwortlich ist. Anleger spekulieren offenbar auf wichtige strategische Entscheidungen, die während dieser Veranstaltung bekannt gegeben werden könnten. Das Unternehmen aus Monroe Township, New Jersey, hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Energieplattformen spezialisiert, die Meeresenergie in Strom umwandeln. Trotz des aktuellen Kursaufschwungs bleibt die Aktie mit 334,11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und weist mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 12,05 eine vergleichsweise hohe Bewertung auf. Die negative Cashflow-Situation des Unternehmens, mit einem Cashflow-Wert von -29,8 Millionen Euro im Jahr 2024, bleibt eine Herausforderung für den Meeresenergie-Pionier.

