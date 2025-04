Die DSV-Aktie gewinnt nach positiver Bernstein-Einschätzung. Übernahme von DB Schenker könnte Wachstum beschleunigen.

Die DSV-Aktie zeigt sich heute mit einem Plus von 1,64 Prozent bei 171,90 USD und reagiert damit auf die optimistische Einschätzung der Investmentbank Bernstein. Der Titel des dänischen Logistikriesen hat jedoch in den letzten 30 Tagen deutlich an Boden verloren und büßte über 9 Prozent ein.

Analysten setzen auf Übernahmesynergien

Bernstein sieht im geplanten Zukauf der DB Schenker-Sparte einen wesentlichen Wachstumstreiber für DSV. Der Deal könnte dem Unternehmen neue Marktanteile in strategisch wichtigen Regionen verschaffen. "Die Übernahme passt perfekt zu DSVs bewährter Strategie, durch Akquisitionen zu wachsen", kommentiert ein Bernstein-Analyst.

Die Kennzahlen des Unternehmens stützen diese positive Einschätzung teilweise:

Aktuelles KUV von 0,25 deutet auf Unterbewertung hin

KGV von 4,09 liegt deutlich unter Branchendurchschnitt

Solider Cash-Flow von 48,46 USD je Aktie

Volatile Phase mit Lichtblicken

Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bleibt die Aktie 37 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 211,10 USD. Die hohe Volatilität von 40 Prozent spiegelt die Unsicherheiten im Logistiksektor wider. Allerdings zahlt DSV in diesem Jahr eine attraktive Dividende von 14,00 USD je Aktie, was einer Rendite von 0,94 Prozent entspricht.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Titel seine Erholung fortsetzen kann. Entscheidend dürfte sein, wie der Markt die Integration von DB Schenker bewertet und ob DSV seine Margenziele bestätigen kann.

