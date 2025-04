HSBC-Anleihe mit bis zu 14% Rendite und neue Aufsichtsräte bei Vonovia. Erfahren Sie, was das für Anleger bedeutet.

Attraktive Anlageoption mit 14% Renditechance

Die Vonovia-Aktie bietet aktuell eine interessante Gelegenheit für risikobereite Anleger. Die HSBC hat eine neue Aktienanleihe auf den Immobilienkonzern aufgelegt, die bis zu 14% Zinsen p.a. verspricht. Das Produkt mit der WKN HT4EE7 läuft über 18 Monate und könnte damit klassische Festgeldanlagen deutlich übertreffen.

Der Basispreis liegt bei 27,50 Euro bei einem Nennbetrag von 1.000 Euro. Der Puffer zum aktuellen Kurs beträgt -1,14%, was bedeutet, dass Anleger bereits bei geringen Kursverlusten ins Risiko gehen. Die maximale Rendite wird mit 12,91% p.a. angegeben - kein schlechter Deal in diesen Niedrigzinszeiten!

Neues Blut im Aufsichtsrat

Parallel zu dieser Finanzinnovation steht ein Wechsel in der Führungsetage an. Der Aufsichtsrat hat zwei neue Kandidaten für die Hauptversammlung am 28. Mai 2025 nominiert: Michael Rüdiger und Dr. Marcus Schenck. Sie sollen die Plätze von Dr. Ute Geipel-Faber und Hildegard Müller einnehmen, deren Amtszeit regulär endet.

Rüdiger bringt 25 Jahre Erfahrung in Finanzdienstleistungen mit und sitzt bereits im Aufsichtsrat von Evonik. Schenck war früher Finanzvorstand bei E.ON und Deutsche Bank - genau das richtige Profil für einen Immobilienriesen mit komplexen Finanzstrukturen.

Was bedeutet das für Anleger?

Die Kombination aus attraktiven Anlageprodukten und erfahrenen neuen Aufsichtsräten könnte frischen Wind in das Unternehmen bringen. Vonovia bleibt mit über 540.000 Wohnungen Europas führender privater Wohnungsanbieter. Der Portfoliowert von rund 82 Milliarden Euro unterstreicht die Bedeutung des DAX-Konzerns.

Interessant wird der Zwischenbericht am 7. Mai 2025, der erste Einblick in die Geschäftsentwicklung dieses Jahres geben wird. Bis dahin bleibt die Frage: Nutzen Anleger die Chance auf hohe Zinsen oder warten sie die nächsten Entwicklungen ab?

