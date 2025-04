Die Digital Turbine Aktie zeigt kurzfristige Erholung, doch fundamentale Schwächen und geteilte Analystenmeinungen prägen das Bild. Wie geht es weiter?

Die Digital Turbine Aktie zeigt heute eine leichte Erholung mit einem Plus von 1,19% auf 2,38 Euro. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart eine volatile Entwicklung: Während das Papier seit Jahresbeginn um 38,55% zulegte, verlor es in den letzten 30 Tagen fast 32% an Wert.

Fundamentale Bewertung: Ein zwiespältiges Bild

Analysten stehen der Aktie des mobilen Werbeplattform-Anbieters gespalten gegenüber. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,45 deutet auf eine Unterbewertung hin - ein Lichtblick für potenzielle Investoren. Doch das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -0,58 spiegelt die anhaltenden Rentabilitätsprobleme des Unternehmens wider.

Die fundamentale Einschätzung fällt ernüchternd aus: "Das Unternehmen ist bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien sehr schlecht eingestuft", heißt es in den Analysen. Besonders die schwachen Prognosen zum Umsatzwachstum und die unzureichende Rentabilität wiegen schwer.

Analystenmeinungen: Geteilte Lager

Interessant ist die aktuelle Stimmung unter den Analysten:

50% sehen die Aktie als Kauf (bullish)

50% bewerten sie als UNDERPERFORM (bearish)

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,75 US-Dollar, was etwa einer potenziellen Steigerung von 2,61% entspräche. Die Spanne zwischen dem höchsten (4,00 US-Dollar) und niedrigsten Ziel (1,50 US-Dollar) zeigt jedoch die Unsicherheit in der Bewertung.

Trotz der jüngsten Rücksetze bleibt die Digital Turbine Aktie mit +109,49% deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 1,14 Euro. Der Weg zurück zum Jahreshoch von 6,22 Euro erscheint jedoch noch weit - aktuell fehlt dazu mehr als 60%.

