Die Deutsche Euroshop-Aktie verharrt in stabiler Seitwärtsphase, während Analysten ein deutliches Aufwärtspotenzial sehen. Was bremst den Titel?

Die Deutsche Euroshop-Aktie zeigt sich dieser Tage in einer stabilen Seitwärtsphase. Am heutigen Handelstag notiert der Titel bei 17,92 Euro - ein minimales Plus von 0,06 Prozent gegenüber dem Vortag. Doch der Blick auf die größeren Zeiträume offenbart Schwächen: Seit Jahresbeginn verlor das Papier rund sieben Prozent.

Analysten bleiben abwartend

Die Expertenmeinungen zum Shoppingcenter-Spezialisten sind gespalten. Während ein Viertel der Analysten eine Outperform-Empfehlung ausspricht, sehen 25 Prozent den Titel unterperformen. Die Mehrheit (50 Prozent) rät zum Halten.

Interessant: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 21,48 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau - ein potenzielles Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent. Doch warum zögern die Märkte?

KGV aktuell : 11,09 (leicht über Branchendurchschnitt)

: 11,09 (leicht über Branchendurchschnitt) KCV : 8,54 (relativ attraktiv)

: 8,54 (relativ attraktiv) KUV: 5,05 (leicht überbewertet)

Fundamentale Zweifel bleiben

Trotz solider Gewinnmargen und attraktiver Bewertungskennzahlen lasten mehrere Faktoren auf dem Titel:

Die schwache Prognose zum Umsatzwachstum bereitet Sorgen, ebenso wie die hohe Verschuldung des Unternehmens. Zudem liegt der Kurs noch immer 34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch - ein deutlicher Abstand, der zeigt, wie stark der Titel in den letzten Monaten unter Druck geriet.

Am 14. Mai könnten die Q1-Zahlen neue Impulse bringen. Die Erwartungen sind gemischt: In der Vergangenheit übertraf Euroshop oft die Prognosen, doch die aktuelle Konsumentenstimmung gibt Anlass zur Vorsicht. Bis dahin dürfte der Titel wohl weiter in seiner aktuellen Bandbreite verharren.

