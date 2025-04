Trotz Kursrückgängen halten Analysten an Kaufempfehlungen für Chipotle fest. Die Quartalszahlen am 23. April könnten die Richtung vorgeben.

Die Chipotle Mexican Grill Aktie notiert heute bei 43,30 Euro und verzeichnet damit ein Minus von 0,54 Prozent zum Vortag. Der Titel zeigt sich aktuell in einer volatilen Phase - innerhalb eines Monats verlor er 6,38 Prozent, im Jahresvergleich sogar 21,13 Prozent. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung?

Analysten passen Kursziele an

In den letzten Tagen haben mehrere Analysten ihre Erwartungen für die Chipotle-Aktie nach unten korrigiert. Besonders auffällig:

RBC Capital senkte das Kursziel von 70 auf 65 Dollar, behielt aber die "Outperform"-Einstufung bei

Zwei weitere Häuser reduzierten ihre Preisziele auf 67 bzw. 60 Dollar

Der durchschnittliche Konsens liegt aktuell bei 62,88 Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 27 Prozent entspräche

Trotz der Korrekturen bleibt die Grundstimmung positiv - 35 Analysten empfehlen den Titel weiterhin mit "Buy" oder "Overweight". Die Fundamentaldaten des Unternehmens werden als solide eingeschätzt, wobei die Bewertungskennzahlen hoch ausfallen.

Hohe Bewertung bei schwacher Performance

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,25 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 27,88 deuten auf eine Premium-Bewertung hin. Gleichzeitig notiert die Aktie deutlich unter ihren Höchstständen - das 52-Wochen-Hoch liegt bei 3.219 Euro, das aktuelle Niveau somit 98,65 Prozent darunter.

Die nächsten wichtigen Termine stehen am 23. April an, wenn Chipotle die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorstellt. Bis dahin dürfte der Titel weiterhin von der allgemeinen Marktstimmung und den Erwartungen an die Geschäftsentwicklung getrieben werden.

