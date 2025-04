Citigroup übertrifft Erwartungen mit starkem Handelsergebnis und höherem Nettogewinn. Doch regulatorische Risiken und Handelskonflikte bleiben Herausforderungen.

Solide Zahlen beflügeln die Bankaktie

Die Citigroup-Aktie zeigt sich dieser Tage in guter Verfassung. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen legte das Papier spürbar zu - ein Plus von bis zu 4,16 Prozent war zeitweise zu sehen. Zuletzt notierte die Aktie bei 65,85 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,63 Dollar entspricht. Kein Wunder, denn die Zahlen können sich sehen lassen.

Handelsergebnisse überraschen positiv

Was hat die Investoren so begeistert? Der US-Bankengigant übertraf die Erwartungen deutlich. Der Nettogewinn sprang um satte 21 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Besonders der Handel mit Aktien entwickelte sich besser als erwartet - hier stieg der Umsatz um beachtliche 23 Prozent. Die Unsicherheiten an den Märkten scheinen der Bank damit eher in die Karten gespielt zu haben.

Investmentbanking legt zu

Auch im Investmentbanking ging es bergauf: Die Erträge stiegen hier um 12 Prozent, angetrieben durch eine rege M&A-Beratung. Die Bank begleitete unter anderem den milliardenschweren Deal von Johnson & Johnson. Gleichzeitig meldete die Wealth-Management-Sparte Rekordumsätze. Alles in allem ein rundes Bild - zumindest was die Geschäftszahlen angeht.

Schattenseiten bleiben

Doch ganz ohne Wolken am Horizont geht es nicht. Die Bank erhöhte ihre Rückstellungen für Kreditausfälle spürbar. Zudem lasten noch immer regulatorische Altlasten auf dem Institut. Die geplante Börsen-Einführung der mexikanischen Tochter Banamex könnte sich bis 2026 verzögern. Und dann ist da noch das große Thema, das derzeit alle Banken beschäftigt...

Zollstreit als Damoklesschwert

Die anhaltenden Unsicherheiten rund um die US-Handelspolitik belasten weiterhin die Stimmung. Zwar gab es zuletzt leichte Entspannungssignale, doch die grundsätzliche Verunsicherung bleibt. Citigroup-CFO Mark Mason spricht offen von "Abwärtsdruck" auf die Wachstumsaussichten. Die Bank reagierte darauf mit einer konservativeren Risikovorsorge.

Börse honoriert Fortschritte

Trotz aller Herausforderungen scheinen die Investoren die Fortschritte zu würdigen. Die Aktie hat sich vom Tiefststand etwas erholt, auch wenn sie seit Jahresbeginn noch immer im Minus ist. Die Bank nutzte die Gelegenheit, mehr eigene Aktien zurückzukaufen als geplant - ein klares Vertrauenssignal.

Die Zentrale des Finanzriesen befindet sich in New York City. Mit über 200.000 Mitarbeitern weltweit gehört Citigroup zu den größten Banken der Welt. Die aktuellen Zahlen zeigen: Das Institut hat die Krise der vergangenen Jahre offenbar weitgehend hinter sich gelassen. Jetzt muss nur noch die Handelspolitik mitspielen...

